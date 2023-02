Da Supernatural e The Boys ad Atomic Heart: c'è Jensen Ackles nel nuovo trailer!

Il team Mundfish si prepara per il sempre più imminente lancio di Atomic Heart confezionando un trailer live action con protagonista Jensen Ackles: l'attore statunitense si unisce unirsi nella battaglia contro gli automi impazziti di Facility 3826 sfoggiando uno dei tanti equipaggiamenti dell'agente speciale P-3.

Smessi i panni di Dean Winchester e del Soldier Boy nelle serie TV Supernatural e The Boys, Jensen Ackles decide quindi di partecipare alla battaglia ingaggiata da P-3 contro i cyborg e le intelligenze artificiali che prenderanno il controllo di questa struttura militare post-sovietica ambientata in una realtà alternativa.

Il lancio del nuovo sparatutto a tinte ruolistiche di Mundfish è previsto per il 21 febbraio su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, con approdo immediato nel catalogo del Game Pass (tanto su PC quanto su console verdecrociate di questa e della passata generazione). Prima di lasciarvi in compagnia dell'ultimo trailer live action con Jensen Ackless che si diverte a fare a brandelli le creature di acciaio e silicio del 'BioShock russo', vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere il nostro speciale su Atomic Heart tra storia, gameplay, longevità e ispirazione.