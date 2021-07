Supernova Games Studios, benvenuta! Nasce il nuovo team italiano di Digital Bros

Con il mercato dei videogiochi italiano in costante crescita nel corso degli ultimi anni, la penisola può ora dare il benvenuto ad una nuova software house.

Il gruppo Digital Bros, società dal respiro internazionale quotata nel segmento Star di Borsa Italiana, ha infatti annunciato la creazione di un nuovo studio di sviluppo di videogiochi in Italia: Supernova Games Studios. Quest'ultimo avrà sede a Milano, negli uffici Digital Bros di Via Tortona 37, ma adotterà un modello creativo fortemente basato sullo smart-working.

La software house mira a dar vita a "produzioni di eccellenza attraverso l’innovazione, lo sviluppo di tecnologia e la valorizzazione del talento". A tal fine, Supernova Games Studios ha avviato una campagna di assunzioni, volta ad accogliere oltre una ventina di sviluppatori appassionati di gaming e amanti della tecnologia. Nel corso dei prossimi mesi, il team offrirà ulteriori dettagli sulle proprie attività e progetti.

Complessivamente, la nascita di Supernova Games Studios si qualifica come un passo importante per Digital Bros, che punta ad ampliare il proprio portfolio di IP proprietarie, sia attraverso partnership, collaborazioni e acquisizioni di studi esterni sia con la creazione di team interni. In quest'ottica, la nostra penisola riveste un ruolo di rilievo, con la società che sta investendo nella creazione di un vero e proprio polo italiano dello sviluppo videoludico. La neonata Supernova entrerà ovviamente a far parte del progetto, al fianco di Kunos Simulazioni, AvantGarden, al publisher 505 Games e all'offerta formativa proposta da Digital Bros Game Academy.