SuperPower 3, la simulazione geopolitica torna con un nuovo episodio: primo trailer

Nel corso dello showcase tenuto da THQ Nordic in occasione delle celebrazioni dei primi dieci anni del publisher, ha trovato spazio anche l'annuncio di SuperPower 3, nuova iterazione della serie strategica di cui si occuperanno i ragazzi di GolemLabs.

SuperPower 3 è una simulazione geopolitica ambientata sulla Terra. Governa il mondo o scopri quanto conosci demografia, economia, strategia militare e politica in tutto il mondo. Competi con o contro altri giocatori, o cerca solo di fare di meglio dei politici reali.

Il titolo promette una grafica moderna, hardware e tecnologia militari attuali, e una tecnologia EHE/IA migliorata per un'esperienza che si adatta a qualsiasi stile di gameplay. I giocatori potranno concentrarsi sul quadro generale, pianificando intere guerre, o sui più piccoli dettagli che riesciranno a immaginare. È possibile iniziare con qualsiasi nazione si desideri, con gli scenari basati su dati reali relativi a eventi reali. Cerca di governare il tuo paese al meglio delle tue capacità, da solo o con gli amici in modalità multigiocatore.



SuperPower 3 arriverà su PC ad una data di lancio ancora da definire. Per ulteriori informazioni sul progetto vi rimandiamo alla pagina Steam del gioco. In occasione del suo evento, THQ Nordic ha concesso ulteriore spazio ai suoi strategici con il nuovo trailer di Expeditions: Rome.