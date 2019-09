La superstar WWE Asuka apre un canale YouTube sui videogiochi

La WWE Superstar Asuka (vero nome Kanako Urai) ha da poco aperto un canale YouTube interamente dedicato al mondo dei videogiochi, grande passione della lottatrice che in passato ha lavorato anche come redattrice per riviste e collaborato allo sviluppo di alcuni titoli.

Il suo canale KanaChan TV ha raccolto in 24 ore circa 18.000 iscritti mentre il primo video dedicato a Super Mario Maker 2 ha ottenuto 60.000 visualizzazioni. La wrestler ha più volte dichiarato di essere una appassionata di videogiochi e di intrattenersi durante i lunghi viaggi con la sua Nintendo Switch, inoltre è nota la passione per Call of Duty, che negli anni ha coltivato fino a raggiungere buoni livelli.

Prima di entrare nel mondo del wrestling, Kanako ha collaborato con riviste internazionali come Official Xbox Magazine ed ha lavorato come grafica e sviluppatrice software per mobile e giochi Nintendo 2DS. La star ha affermato di voler pubblicare contenuti video a cadenza regolare anche se non sarà facile considerando i numerosi impegni come Superstar WWE che la tengono impegnata quotidianamente con lunghi tour internazionali.