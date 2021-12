Supervalutazione di Natale da Gamelife: ricevi fino a 240€ per la tua console usata

Fino al 26 dicembre Gamelife lancia la supervalutazione delle console usate... come funziona? Vendi la tua console di seconda mano tramite il programma BuyBack e ricevi fino a 240 euro!

Come funziona BuyBack di Gamelife? E' semplicissimo, vi basterà aggiungere la console in vostro possesso nel carrello per ottenere subito una valutazione, spedire tutto a Gamelife (non è necessario recarsi in un negozio fisico) e attendere qualche giorno, riceverete il 100% credito sottoforma di buono da spendere online e in store oppure via bonifico con una piccola decurtazione sulla cifra totale.

Ma quanto è possibile ricavare dalla propria console usata? Ad esempio PS4 PRO viene valutata 240 euro, Nintendo Switch Day One Joy-Con Grigi 170 euro, Nintendo Switch Day One Joy-Con Neon 170 euro, Nintendo Switch Lite 120 euro, Xbox One X 170 euro, inoltre Gamelife garantisce anche il ritiro di PS5: PlayStation 5 usata viene valutata 350 euro mentre PS5 Digital Edition 270 euro, Xbox Series S viene invece valutata 170 euro.

Gamelife ritira anche Game & Watch Super Mario Bros, Nintendo 3DS XL e 2DS, Nintendo Classici Mini, SNES Mini e console rètro come PlayStation 3, Wii, PlayStation Classic Mini e SEGA Mega Drive Mini, solamente per citarne alcune, trovate l'elenco completo sul sito di Gamelife, ricordatevi che la supervalutazione è valida fino al 26 dicembre.