Supervalutazione PS4 e PS4 PRO: fino a 220€ per la tua vecchia console usata da GameStop

Continua la supervalutazione dell'usato PlayStation 4 da GameStop: fino al 4 maggio 2022, porta in negozio la tua vecchia PS4, PS4 Slim o PS4 PRO usata e ricevi fino a 220 euro in contanti.

Nello specifico GameStop offre 150 euro per PS4 Fat, 190 euro per PS4 Slim e 220 per PS4 PRO, le console devono essere integre e funzionanti, comprese di cavi e tutti gli accessori inclusi al momento dell'acquisto. Il ritiro usato è valido solamente per i titolari di GameStop+, se siete interessati affrettatevi perché GameStop può ritirare un massimo di 10.000 console di seconda mano.

Sul sito potete cercare il negozio GameStop più vicino, per eventuali chiarimenti, dubbi o limitazioni applicate potete chiedere al personale del punto vendita, a vostra disposizione per qualsiasi tipo di informazioni sulla promozione ritiro usato PS4 e PS4 PRO. Da GameStop a marzo l'usato vale di più e potete riportare in negozio console, giochi e accessori Xbox, PlayStation e Nintendo.

Restando in tema di offerte Sony vi segnaliamo la possibilità di acquistare una Gift Card PlayStation da 100 euro a 29.98 euro portando indietro due giochi usati validi per la promozione. E' attiva anche la promo che vi permette di risparmiare 180 euro su Nintendo Switch OLED portando indietro una console Switch usata.