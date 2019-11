Supervalutazione dell'usato da GameStop per il Black Friday aspettando le offerte PS4

Gli sconti di GameStop per il Black Friday sono ora attivi con una serie di offerte che andranno avanti anche nei prossimi giorni. In attesa che la compagnia annunci le promozioni PlayStation 4 e PSVR è stata lanciata una offerta legata alla supervalutazione dell'usato.

"Risparmia altri 30 euro per ogni gioco valido per la promozione che ci riporti. Il tuo gioco non è valido? Te lo valutiamo comunque il 50% in più." La validità dei singoli giochi può essere verificata sul sito di GameStop, la catena specifica inoltre quanto segue:

"Promozione valida su qualsiasi gioco nuovo e vincolata al ritiro di giochi PS4/Xbox One/Switch fino a completa copertura del suo prezzo. I giochi dovranno essere funzionanti e completi di custodia e libretto. L’eventuale valutazione residua non potrà essere rimborsata, nè caricata su Gift Card o prenotazioni. L’extravalutazione sarà applicata rispetto alla normale valutazione a sistema. Promozione valida per i possessori di GameStop+ e non cumulabile con altre in corso. Alcune restrizioni potrebbero essere applicate."

L'offerta è valida fino al 2 dicembre per tutti possessori della tessera GameStop Plus, sono esclusi dalla promozione i prodotti digitali ad esclusione dell'abbonamento PlayStation Plus 12 mesi. Sconto applicato sul prezzo di partenza dei singoli giochi, dettagli e limitazioni presso i singoli punti vendita.