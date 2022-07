Supervalutazione usato su PS4 da GameStop: la vecchia console vale fino a 220 euro!

Fino a 3 agosto continua la supervalutazione di GameStop sull'usato PS4 e PS4 PRO, riportando in negozio una console usata otterrete fino a 220 euro, anche in contanti. Ecco come funziona.

Vi basterà andare in un qualsiasi negozio GameStop portando indietro una PS4 Fat, PS4 Slim o PS4 PRO con controller e cavi originali inclusi, la confezione non è necessaria.

Ma quanto vale la vecchia PlayStation 4 usata da GameStop? PS4 Fat vale 150 euro, PS4 Slim vale 190 euro mentre PS4 PRO 1TB ha un valore di 220 euro euro. Attenzione, GameStop specifica che "le console devono essere integre, funzionanti, non manomesse e complete di controller originale e cavi."

Ricordatevi che "nel caso si voglia aderire a promozioni specifiche di extravalutazione non serve riportare in negozio scatola e/o altri prodotti inclusi al momento dell'acquisto. Se il sigillo di garanzia è stato rimosso e/o danneggiato (es. sostituzione Hard Disk) la console non potrà essere ritirata."

Infine viene specificato che alcuni modelli possono essere ritirati anche se non funzionanti, maggiori informazioni presso i singoli punti vendita o sul sito di GameStop. Il credito può essere elargito in contati oppure sotto forma di credito in Gift Card con validità due anni. Una bella occasione per far fruttare ancora di più la vostra "vecchia" PS4.