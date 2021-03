Vuoi Supportare Everyeye.it ? Abbonati gratis a Twitch con Amazon Prime

La produzione del canale Twitch di Everyeye.it è cresciuta notevolmente negli ultimi anni: da poche ore di diretta siamo passati ad un palinsesto completo che si "accende" nelle prime ore del mattino e va avanti fino a tarda serata, con trasmissioni in programma anche nel fine settimana, senza dimenticare le maratone ed i commenti live agli eventi più importanti.

Da poche settimane abbiamo inaugurato anche il nuovo studio di Everyeye.it per valorizzare ulteriormente le live ed i contenuti video destinati al canale YouTube di Everyeye. Uno sforzo importante che ci sta dando tante soddisfazioni, anche grazie ai vostri commenti positivi ed agli apprezzamenti che ogni giorno ci lasciate in chat su Twitch e sui nostri profili social.



Se volete supportare il nostro lavoro quotidiano e la produzione video potete farlo in maniera molto semplice: abbonandovi al canale Twitch di Everyeye. Vi starete chiedendo: cosa ottengo in cambio, oltra a supportare la redazione? Come prima cosa annullerete ogni passaggio pubblicitario durante le live, secondariamente, potrete accedere ai canali Telegram e Discord, due community esclusive che abbiamo creato per gli abbonati al canale.



Se siete iscritti ad Amazon Prime avrete diritto ad una sottoscrizione gratuita ogni mese, in alternativa potete comunque abbonarvi al prezzo di 4,99 euro al mese.



Come abbonarsi a Twitch di Everyeye.it gratis con Amazon Prime

Come abbonarsi a Twitch di Everyeye.it a pagamento

Dalla home page del canale Twitch Everyeye.it vi basterà cliccare sul pulsante Abbonati in testa al canale e successivamente sulla voce Iscriviti senza costi aggiuntivi.Se non siete iscritti ad Amazon Prime troverete al posto di Iscriviti senza costi aggiuntivi un link per iniziare il periodo di prova gratis per trenta giorni . Ricordatevi di, per farlo vi basterà andare nelle impostazioni e successivamente nella scheda "Collegamenti" verificare che il tasto Connetti sia attivo alla voce Amazon. In caso contrario inserite le credenziali del vostro account Amazon.it per associare i due profili. Ogni mese dovrete scegliere il canale al quale dedicare la vostra sottoscrizione, il rinnovo non è dunque automatico.Non siete iscritti ad Amazon Prime ma volete comunque supportare la nostra produzione ed annullare la pubblicità sul canale? E' ovviamente possibile,Vi basterà visitare il canale Twitch di Everyeye.it e cliccare su Abbonati, successivamente selezionare Livello 1, Livello 2 o Livello 3 per scegliere il livello ed il relativo prezzo dell'abbonamento. E' possibile selezionare la fatturazione mensile, trimestrale o semestrale utilizzando i vari metodi di pagamento disponibili tra cui Apple Pay, PayPal, Amazon Pay e le Twitch Gift Card in vendita da GameStopZing disponibili in tagli da 15, 25 o 50 euro.Grazie a tutti quelli che vorranno supportarci anche in questo modo!