Supportare Everyeye.it su Twitch da agosto costa meno!

Da agosto supportare i propri streamer e creator preferiti su Twitch costa meno! La piattaforma di Amazon ha infatti annunciato un abbassamento del prezzo della sottoscrizione mensile, in Italia fissato in precedenza a 4.99 euro, 3.99 euro da agosto 2021.

Il rollout dell'adeguamento dei prezzi è appena iniziato e verrà completato entro la metà di agosto, assicura Twich. Questa decisione è stata presa dopo aver valutato attentamente le richieste degli spettatori e degli streamer:

"I nostri fan ci hanno fatto capire che lo sforzo richiesto per dimostrare supporto, accedere a emoticon personalizzate e godere di tutti i vantaggi di un abbonamento non è equo nei diversi paesi. Questo perché sul web il costo di un abbonamento di Livello 1 è più o meno l'equivalente di $4,99 in ogni paese. Si tratta di un costo che impedisce a molti spettatori di supportare i loro autori preferiti e, contemporaneamente, agli autori di far crescere le loro community, realizzare più contenuti e accogliere nuovi sostenitori."

Supportare i vostri streamer preferiti (e ovviamente noi di Everyeye.it) da oggi costa meno, incentivo in più per abbonarvi al nostro canale se i contenuti trasmessi risultano di vostro gradimento. Il palinsesto in onda sette giorni su sette è ricchissimo e include non solo l'appuntamento quotidiano con Every Morning ma anche live gameplay, approfondimenti, interviste, maratone, Q&A e rubriche su videogiochi, cinema, film, serie TV, anime, manga e tecnologia.

Se siete abbonati ad Amazon Prime potete supportare Everyeye.it su Twitch gratis, ogni mese avrete infatti diritto ad una sottoscrizione gratuita ad un canale a scelta, impegno rinnovabile o meno ogni 30 giorni senza vincoli di alcun tipo. Gli abbonati avranno accesso ai VOD delle live, alle dirette senza pubblicità e potranno entrare nei canali Telegram e Discord dell'Orda di Everyeye. Grazie a tutti quelli che vorranno supportarci anche in questo modo!