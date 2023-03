Il supporto per Battlefield 2042 continuerà anche nel 2024

A inizio settimana si è diffuso un rumor sull'uscita di Battlefield 7 nel 2024 o 2025, di conseguenza il supporto a Battlefield 2042 verrà interrotto entro la fine di quest'anno, secondo il leaker. Ma a quanto pare le cose non stanno così.

Su Twitter Marcus Lehto è intervenuto per bollare tutto come falso (anzi, bullshit è il termine utilizzato), il supporto per Battlefield 2042 non si interromperà quest'anno e proseguirà anche nel 2024, con una roadmap già ben delineata. Letho è il co-creatore dell'universo di Halo e co-ideatore di Master Chief, recentemente entrato nelle fila di DICE per occuparsi delle campagne single player dei prossimi Battlefield.

Recentemente, EA ha lanciato la Stagione 4 di Battlefield 2042 con tante sorprese, a testimonianza di come il publisher voglia continuare a supportare lo sparatutto nonostante i numeri iniziali non fossero esaltanti, a causa di un lancio sottotono. Battlefield 2042 è uno dei nuovi giochi gratis PlayStation Plus di marzo 2023 e l'ingresso nel catalogo PS Plus Essentials garantirà sicuramente un boost al numero di giocatori attivi sulle console di casa PlayStation (PS4 e PS5).

Electronic Arts dunque non sembra aver intenzione di abbandonare Battlefield 2042 e nei prossimi mesi il supporto post lancio continuerà regolarmente.