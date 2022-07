Il supporto a Dragon Ball Xenoverse 2 non si interrompe, ma Xenoverse 3 non sembra lontano

Malgrado abbia ormai sei anni, Dragon Ball Xenoverse 2 è uno dei videogiochi dedicati all'opera di Akira Toriyama più apprezzati di sempre. Non è un caso che, a distanza di tutti questi anni, gli sviluppatori continuino a supportare il titolo con aggiornamenti gratuiti e pacchetti a pagamento. Presto, però, le cose potrebbero cambiare.

Dopo tutto questo tempo dall'uscita di Dragon Ball Xenoverse 2, che vi ricordiamo è avvenuta nell'ormai lontano 2016, si sta iniziando a parlare da qualche giorno dell'esistenza di un terzo capitolo. Come ben saprete, di recente Bandai Namco è stata vittima di un attacco ransomware, per colpa del quale alcuni dati sensibili dell'azienda sono finiti in rete: tra le informazioni diffuse in seguito alla problematica troviamo anche un'immagine, ancora da confermare, che mostra il logo di Dragon Ball Xenoverse 3 tra quelli dei prodotti di prossima uscita. A rincarare la dose ci ha pensato l'insider Geekdom101, secondo il quale la software house ha intenzione di lanciare il gioco in concomitanza con la prossima ondata di episodi di Dragon Ball Super, ovvero nel 2024.

Se il leak e i rumor sono contrastanti circa il periodo di lancio, sembra chiaro che il progetto esista e sia attualmente in lavorazione. In attesa di saperne di più, vi ricordiamo che proprio qualche giorno fa sono arrivate nuove missioni e personaggi per Dragon Ball Xenoverse 2.

Chi vuole saperne di più sugli ultimi contenuti del gioco e sulle voci di corridoio riguardanti Xenoverse 3, può dare uno sguardo al video che abbiamo appena caricato sul canale YouTube di Everyeye e che trovate anche in apertura della notizia.