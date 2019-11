Il supporto a GTA Online e Red Dead Online continuerà ancora a lungo, promette Take-Two

Nel commentare gli incredibili risultati commerciali raggiunti da Grand Theft Auto 5 e da Red Dead Redemption 2, l'amministratore delegato di Take-Two, Strauss Zelnick, ha confermato la volontà della compagnia di supportare ancora per molto tempo i moduli multiplayer legati a GTA Online e Red Dead Online.

Nel corso dell'ultima riunione con gli azionisti, il boss del colosso videoludico statunitense ha rassicurato i fan di GTA 5 e RDR 2 affermando che "Rockstar Games continuerà a supportare Red Dead Online e GTA Online anche il prossimo anno con molti altri aggiornamenti, il tutto per favorirne ancora di più il coinvolgimento dei giocatori e la crescita della community".

A margine della conferenza con gli investitori di Take-Two, Zelnick ha poi sottolineato come "siamo entusiasti come non mai delle opportunità a lungo termine che ci si prospettano con Red Dead Online, che continua a muovere in maniera significativa la spesa ricorrente dei consumatori". La strategia attuata dall'azienda americana, quindi, continuerà ad essere incentrata sulla pubblicazione di aggiornamenti gratuiti per GTA Online (come quello del Casinò Diamond di GTA 5) e Red Dead Online, soprattutto in funzione dell'approdo del kolossal western di Rockstar su PC e, molto presto, su Google Stadia.

Nel corso del 2020, però, Take-Two potrebbe riservarci delle ulteriori sorprese, a voler dar retta alle parole pronunciate dallo stesso boss della compagnia in merito allo sviluppo di nuove IP e sequel di grandi franchise. Nei prossimi mesi ci attende perciò l'attesissimo annuncio ufficiale di GTA 6 per PC, Stadia, PS5 e Xbox Scarlett?