Supporto post lancio di Bordelands 3: i primi dettagli su eventi e DLC dal PAX West

Gearbox Software non risparmia gli annunci in occasione del PAX West 2019: dal palco della propria conferenza, la software ha offerto diversi dettagli su quello che sarà il supporto post lancio a Borderlands 3.

In particolare, è stata condivisa una prima road map di quelli che saranno i contenuti attesi all'interno del gioco nel periodo compreso tra l'autunno e l'inverno di quest'anno. Come potete verificare dall'immagine riassuntiva che trovate in calce a questa news, il team di Gearbox Software ha presentato i seguenti contenuti:

Bloody Harvest Event : questo evento sarà reso disponibile per tutti i Cacciatori della Cripta grazie alla pubblicazione di un aggiornamento gratuito, che renderà disponibili diverse attività e ricompense speciali;

: questo evento sarà reso disponibile per tutti i Cacciatori della Cripta grazie alla pubblicazione di un aggiornamento gratuito, che renderà disponibili diverse attività e ricompense speciali; Maliwan Takedown : un ulteriore update gratuito introdurrà una nuova mappa, insieme a potenti nemici, un nuovo Boss e ambite ricompense;

: un ulteriore update gratuito introdurrà una nuova mappa, insieme a potenti nemici, un nuovo Boss e ambite ricompense; DLC 1: il periodo autunno/inverno 2019 vedrà inoltre la pubblicazione del primo contenuto a pagamento. Il DLC 1 è incluso nel Season Pass di Borderlands 3 e porterà con sé degli add-on relativi alla Campagna. In futuro, saranno condivisi ulteriori dettagli in merito;

Nel corso del PAX West, il team di Gearbox ha inoltre presentato i primi dettagli sull' Endgame di Borderlands 3