Il supporto post lancio di Star Wars Battlefront 2 non è ancora terminato

Nonostante al lancio il gioco sia stato fortemente criticato per la presenza di microtransazioni invasive, Star Wars Battlefront 2 può definirsi un successo e ad oltre due anni dal lancio DICE non ha ancora finito di supportare il progetto.

Su Reddit un utente conosciuto come neednojacket ha chiesto a DICE di aggiungere nuovi contenuti per la modalità Assalto Galattico, la quale non riceve sostanziosi update da ben 18 mesi. A questa richiesta ha risposto il Community Lead dello studio, Ben Walke:

"Non abbiamo ancora finito di supportare Star Wars Battlefront 2. Molti giocatori ci hanno chiesto contenuti per le modalità Co-Op e Supremazia ed è quello che abbiamo fatto, ma ci sono anche altre cose a cui stiamo lavorando, tra cui alcune che hai richiesto anche tu (riferendosi al Redditor, ndr)."

Ben rivela come al momento non ci sia nulla da annunciare e afferma che il Redditor non ha torto nel far presenti le sue rimostranze sui mancati aggiornamenti per Assalto Galattico, tuttavia lo studio non ha ancora finito di pubblicare aggiornamenti e DLC, maggiori informazioni in merito verranno diffuse probabilmente nel corso dell'anno. Anche il Pianeta Scarif arriverà in SW Battlefront 2 come confermato nei mesi scorsi da DICE, nessuna tempistica è stata però resa nota.