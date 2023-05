Supraland Six Inches Under: il metroidvania arriva su PlayStation e Xbox Game Pass

In coincidenza dell'ultimo evento organizzato da Humble Games, il team di Supra Games ha sorpreso gli appassionati di metroidvania annunciando il lancio su PlayStation e Xbox di Supraland Six Inches Under, il secondo capitolo dell'omonima avventura ideata (e sviluppata in solitaria) da David Münnich.

Disponibile dal 14 gennaio dello scorso anno su PC, Six Inches Under fonde Portal, Zelda e Metroid in una frizzante esperienza interattiva caratterizzata da una forte componente free roaming, con un gameplay basato sull'esplorazione e sulla risoluzione degli enigmi ambientali.

Come ogni metroidvania che si rispetti, anche il sequel di Supraland mette a disposizione degli utenti un ampio mondo aperto che, però, non sarà accessibile nella sua interezza fino a quando non riusciremo ad acquisire tutti i poteri e a risolvere i puzzle che imperlano la mappa.

Il tempo stimato per il completamento oscilla tra le 8 e le 20 ore, senza tenere conto della longevità garantita dai numerosi contenuti opzionali a cui poter accedere solo dopo aver finito il gioco. Supraland: Six Inches Under è perciò disponibile da oggi, giovedì 18 maggio, su PS4, Xbox One e in versione ottimizzata su PlayStation 5 e Xbox Series X|S, con ingresso immediato nel catalogo di Xbox Game Pass (proprio come il primo Supraland, transitato su Game Pass nell'ottobre del 2020). La versione console per Nintendo Switch sarà disponibile nel corso di questa estate. Fateci sapere con un commento che cosa ne pensate di questo 'metroidvania esplorativo' dando un'occhiata al video e alle immagini che trovate in calce e in cima alla notizia.