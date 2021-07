Surgeon Simulator 2: Access All Areas ha una data d'uscita su Steam, Xbox One e Series X/S

I ragazzi dei Bossa Studios annunciano con un video la data d'uscita su Steam, Xbox One e Xbox Series X/S della versione Access All Areas di Surgeon Simulator 2, lo scanzonato "gestionale operatorio" già disponibile su Epic Games Store dall'agosto dello scorso anno.

In questa sua nuova veste, lo strumento più irriverente che sia mai stato realizzato per i "chirurghi in erba" verrà proposto con tutti i contenuti del titolo base, con l'aggiunta di tutti gli aggiornamenti disponibili nell'anno di esclusiva temporale su EGS e di nuove funzionalità.

La versione Access All Areas, ad esempio, porterà in dote dei nuovi strumenti per il Creation Mode di Surgeon Simulator 2, incluse delle ottimizzazioni per l'aspetto delle strutture mediche dei Bossa Labs e per i singoli membri della scapestrata squadra di medici, infermieri e addetti alla sala operatoria.

Oltre alla campagna per quattro giocatori ci sarà spazio anche per la modalità competitiva, con interventi chirurgici da completare nel più breve lasso di tempo e con il minor dispendio di risorse (che in questo caso specifico coincidono fatalmente con gli organi dei pazienti).

Il lancio di Surgeon Simulator 2: Access All Areas è previsto per il 2 settembre 2021 su PC, Xbox One e Xbox Series X/S. La versione ottimizzata per console nextgen di Microsoft vanterà il supporto al sistema Smart Delivery e trarrà beneficio dalle migliorie grafiche della versione PC con i preset più elevati, il tutto alla risoluzione 4K e con un framerate di 60fps.