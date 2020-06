Surgeon Simulator 2 esce ad agosto: il nuovo video gameplay è 'fuori di testa'!

Durante il PC Gaming Show 2020, i ragazzi di Bossa Studios hanno confezionato un nuovo, esilarante video gameplay di Surgeon Simulator 2 e annunciato il periodo di lancio della bizzarra esperienza chirurgica su PC.

Il sequel dell'iconico videogioco pseudo-simulativo del 2013 ambisce ad ampliare l'esperienza del titolo originario innestando degli elementi gestionali alla già consolidate formule ludiche di Surgeon Simulator.

Nel prossimo atto della mirabolante carriera chirurgica dovremo contribuire alla gestione di una clinica e superare sfide completamente inedite, il tutto con la libertà offerta da un editor, chiamato Bossa Labs Creation, per personalizzare l'aspetto e l'arredamento della sala operatoria e delle singole stanze del complesso ospedaliero.

Grazie al Bossa Labs Creation, Surgeon Simulator 2 otterrà perciò livelli ed esperienze sempre in crescita, con contenuti creati e condivisi dai giocatori. Le possibilità offerte dall'editor prevedono, ad esempio, la creazione di escape room spaventose, di arene sportive e di tanto altro.

Non mancherà poi una rinnovata modalità multiplayer, sia cooperativa che competitiva, con annesso sistema per customizzare il proprio alter-ego, i suoi accessori e i capi di abbigliamento. La commercializzazione di Surgeon Simulator 2 è prevista per il mese di agosto in esclusiva PC su Epic Games Store.