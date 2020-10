Surgeon Simulator 2 gratis per tutti gli operatori del Servizio Sanitario UK

Il team di Bossa Studios lancia una lodevole iniziativa per rendere omaggio al lavoro svolto dagli operatori del Servizio Sanitario UK in questi difficili mesi di emergenza per la pandemia da virus COVID-19. Gli sviluppatori londinesi invitano infatti tutti i lavori dell'NHS a scaricare gratis Surgeon Simulator 2.

Il CEO di Bossa Studios, Henrique Olifiers, fa propri i toni scanzonati e l'umorismo nero della serie di Surgeon Simulator e descrive questa iniziativa dichiarando che "noi di Bossa abbiamo sempre immaginato Surgeon Simulator 2 come un prezioso strumento di formazione per i lavoratori del National Health Service per affinare le loro capacità! La community di Surgeon Simulator 2 è una banda di imbranati che non riesce a salvare il povero Bob, quindi pensiamo che serva la mano di chi sa come ci si comporta in quelle occasioni".

Sulla falsariga delle frasi di Olifiers ci sono le parole pronunciate da Idris Morgan, dottore dell'NHS britannico, che spiega come "Surgeon Simulator 2 NON è assolutamente uno strumento di formazione medica praticabile. Ma i professionisti di tutto il mondo troveranno davvero molto divertente l'interpretazione della medicina di Bossa e il loro modo di effettuare trapianti di cuore in cinque secondi!".

Per poter aderire alla promozione e ricevere un codice per riscattare una copia PC gratis di Surgeon Simulator 2, come specifica lo stesso studio inglese, bisogna fornire un indirizzo email NHS che accerti la propria appartenenza al Servizio Sanitario Nazionale della Gran Bretagna.