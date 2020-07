Surgeon Simulator 2: il video del Creation Mode cooperativo svela la data d'uscita

Dopo averci mandato fuori di testa con Surgeon Simulator 2 durante il PC Gaming Show 2020, i ragazzi dei Bossa Studios approfittano della pubblicazione del video sul Creation Mode cooperativo del loro funambolico "sandbox chirurgico" per annunciarne la data d'uscita su PC.

Il filmato in questione ci offre una visione d'insieme sulle diverse funzionalità del Creation Mode di Surgeon Simulator 2 votato alla cooperativa online: in questa modalità, gli utenti potranno dare fondo alla propria immaginazione e allestire la propria sala operatoria ideale, posizionando liberamente gli elementi di arredo, le luci, le decorazioni e gli strumenti da utilizzare per gli interventi.

Sempre tramite il Creation Mode, gli appassionati potranno sbizzarrirsi e dare forma a minigiochi originali ed esperienze insolite, come labirinti, horror in soggettiva o platform venati di umorismo nero. Ogni progetto realizzato con il Creation Mode potrà essere giocato in cooperativa e condiviso in via del tutto gratuita con gli altri appassionati.

La bizzarra esperienza chirurgica di Bossa Studios sarà disponibile dal 27 agosto di quest'anno su PC tramite le pagine di Epic Games Store, con il probabile approdo su console in un secondo momento. Chi prenoterà Surgeon Simulator 2 potrà scaricare al lancio il set cosmetico "Scienziato Pazzo" e avere accesso alla Beta a porte chiuse che si terrà dal 7 al 9 agosto.