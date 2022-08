Surgeon Simulator, I Am Bread e le altre IP di Bossa Studios passano a TinyBuild

I rappresentanti di TinyBuild annunciano la chiusura dell'affare stretto con Bossa Studios per acquisire le principali serie della casa di sviluppo inglese, ivi comprese le proprietà intellettuali di I Am Bread e Surgeon Simulator.

Come segnalato da GamesIndustry.biz, l'accordo prevede il passaggio immediato da Bossa a TinyBuild dei diritti di sfruttamento delle IP di Surgeon Simulator, I Am Bread e il recente "platform ittico" I Am Fish: per finalizzare questo accordo, il publisher americano ha già corrisposto al team di Bossa Studios circa 3 milioni di dollari.

Nel descrivere questa sinergia con TinyBuild, il co-fondatore degli studi Bossa Henrique Olifiers spiega che l'abbandono delle proprie IP più iconiche è dovuto al fatto che "dall'inizio del 2022, Bossa si è concentrata esclusivamente sullo sviluppo di esperienze PvE cooperative. Abbiamo creato molti prototipi e ora ci troviamo nella piena fase di produzione dei videogiochi su cui investiremo tutte le nostre energie e ai quali dedicheremo tutte le nostre attenzioni da qui in avanti. Questo ci ha portato a chiederci come avremmo potuto garantire al meglio l'eredità delle nostre IP storiche e concedergli un futuro tutto loro".

L'acquisizione delle IP storiche di Bossa da parte di TinyBuild, dichiara Olifiers, darà modo al publisher statunitense di "garantire a Surgeon Simulator, I Am Bread e I Am Fish la comodità di una nuova casa e la certezza di una guida che saprà dare un futuro a queste serie".