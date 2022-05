Survarium: l'FPS online in stile STALKER chiude i battenti dopo 7 anni di Early Access

Con una nota diramata su Steam e sulle pagine del proprio sito ufficiale, le sfere di Vostok Games annunciano la chiusura dei server di Survarium: lo sparatutto post-apocalittico sulle orme di STALKER chiuderà presto i battenti dopo 7 anni dal lancio della versione Early Access.

Gli autori della software house di Kiev spiegano che "per noi è una giornata agrodolce. Da un lato è bello guardare con fiducia al nostro futuro ma dall'altro lato è tremendamente difficile dire addio a un vecchio amico. Survarium andrà offline per sempre alle ore 23:59 del 31 maggio 2022".

Dalla mezzanotte tra il 31 maggio e l'1 giugno, quindi, non sarà più possibile entrare nelle lobby multiplayer di questo sparatutto in prima persona ispirato a STALKER e ambientato nella zona di esclusione di Chernobyl. Il team di Vostok Games sottolinea come "non abbiamo parole per esprimere la nostra gratitudine verso tutti coloro che ci hanno supportati nel corso dei tanti anni di sviluppo di questo titolo, dai giocatori di lungo corso ai nuovi appassionati. Ci siete stati accanto nei momenti più felici e in quelli più difficili, vi saremo sempre grati. Avremo sempre dei bei ricordi di questo libro che stiamo per chiudere, sapendo già che tutti gli occhi del nostro team sono già puntati sul nuovo capitolo che stiamo scrivendo per la nostra storia professionale".

A inizio marzo, Vostok Games riferì di non poter più assicurare la continuità del progetto di Survarium in ragione dell'invasione russa dell'Ucraina e dell'impossibilità di garantire il supporto. Nell'annunciare la chiusura definitiva di Survarium, la software house ucraina spiega così di voler fare tesoro dell'esperienza maturata con Survarium per dare forma a un nuovo videogioco, attualmente in fase di sviluppo.