Survios annuncia The Walking Dead Onslasught: si baserà sulla serie TV di AMC

Survios, software house già autrice dello spin-off per PS VR Creed Rise to Glory, ha annunciato il suo prossimo titolo: The Walking Dead Onslaught, in arrivo su piattaforme VR non ancora specificate durante la stagione autunnale di quest'anno.

Anziché ispirarsi ai romanzi a fumetti ideati originariamente da Robert Kirkman, il titolo baserà le sue fondamenta narrative sulla celebre trasposizione televisiva di AMC, che si prepara alla sua decima stagione. La stessa emittente sta collaborando con gli sviluppatori di Survios per la realizzazione dell'esperienza VR, e questo potrebbe far sì che personaggi noti come Rick, Michonne, Carol, e Daryl appaiano all'interno del gioco, se la software house lo riterrà opportuno.



Per quanto la serie TV costituirà dunque la base fondamentale da cui attingere per lo sviluppo del prodotto, The Walking Dead Onslaught presenterà la propria storia originale e saprà quindi incuriosire e tenere costantemente sulle spine i giocatori. A livello di gameplay, invece, il titolo permetterà di attaccare i nemici sia melee che a lungo raggio, ed includerà quello che viene descritto come un sistema di "smembramento progressivo".

In attesa che Survios sveli una data di lancio più precisa e le piattaforme di riferimento del gioco, potete dare uno sguardo al trailer di annuncio di The Walking Dead Onslaught che vi abbiamo riportato in cima alla notizia.