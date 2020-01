Il lato survival di The Walking Dead Saints and Sinners descritto nel nuovo video gameplay

I ragazzi di Skydance e i vertici di Skybound Games bagnano il lancio imminente di The Walking Dead Saints and Sinners con una pioggia scrosciante di zombie attraverso un video dedicato al lato survival di questa avventura horror da vivere rigorosamente in realtà virtuale.

Il nuovo filmato di gioco si focalizza sulle attività che dovremo svolgere per sopravvivere alle schiere di non morti che incontreremo esplorando i vicoli di New Orleans. Le missioni da compiere saranno molteplici e faranno leva sulla costante esigenza di risorse da reperire per conto del nostro alter-ego, il tutto nella speranza di garantire un futuro alla propria comunità.

Con l'ausilio degli oggetti raccolti durante le nostre ricognizioni, e del ricco campionario di animazioni a corredo del sistema di combattimento corpo a corpo, potremo farci largo tra i redivivi per procacciare equipaggiamenti, armi, consumabili e risorse all'interno di uno scenario post-apocalittico pieno di misteri da scoprire di mostri acefali da abbattere.

Il lancio di The Walking Dead Saints and Sinners è previsto per domani, giovedì 23 gennaio, in esclusiva su PC. Vista però la naturale propensione al multipiattaforma di Skybound Games, sottolineata di recente dall'uscita delle Stagioni 2 e New Frontier di TWD su Switch, non è affatto da escludere l'arrivo futuro del titolo su PlayStation 4 con PS VR.