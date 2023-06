Surviving Deponia, la World Premiere del Future Games Show! Torna la serie Daedalic

Quante soprese in serbo per gli utenti al Future Games Show 2023! Dopo l'annuncio in anteprima mondiale della nuova avventura ruolistica Resistor in uscita su PC e console, è tempo di tante altre novità ma, soprattutto, di una seconda World Premiere che animerà i fan delle avventure punta e clicca sviluppate da Daedalic Entertainment.

Come un fulmine a ciel sereno, nel corso dell'evento tenutosi nel pomeriggio del 10 giugno abbiamo assistito alla presentazione in pompa magna di Surviving Deponia, un'avventura story-driven survival incentrata sul cult punta e clicca della sopracitata Daedalic Entertainment. Il Future Games Show continua quindi a sfornare grandi annunci per tutti gli utenti, come nel caso delle atmosfere distopiche viste nel video gameplay di Steel Seed, l'action stealth italiano, ma non solo.

Purtroppo vi sono poche informazioni su Surviving Deponia: al di là di un breve trailer di presentazione conclusasi con la scritta "Nuova era - solita spazzatura" e che dà un leggero assaggio di quella che sarà questa nuova grande avventura story-driven, non conosciamo alcun dettaglio relativo alla pubblicazione del gioco. Sempre dal trailer del Future Games Show sappiamo che Surviving Deponia uscirà in accesso anticipato nel 2023, ma è necessario attendere ulteriori informazioni nel corso delle prossime settimane o dei mesi a venire.