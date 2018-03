Surviving Mars disponibile da oggi, sei pronto ad esplorare il Pianeta Rosso?

ha pubblicato oggi, un gioco di management strategico che permette ai giocatori di pianificare, costruire e sostenere una colonia sul pianeta rosso.

I giocatori di Surviving Mars inizieranno la loro avventura con le prime provviste per la costruzione di habitat adeguati per i coraggiosi coloni provenienti dalla Terra, dovranno seguirne il mantenimento per una vita sicura e soddisfacente per tutti gli abitanti. Il gioco include:

Costruisci una colonia sostenibile nello spazio : costruire su un pianeta non adatto alla vita umana ti sfida a mettere in piedi una colonia intelligente e funzionale. Una pessima pianificazione non ha a che fare con gli ingorghi ma con la sopravvivenza dei tuoi coloni. In questo modo eviterai i blackout in una città eretta in un posto privo di ossigeno.

: costruire su un pianeta non adatto alla vita umana ti sfida a mettere in piedi una colonia intelligente e funzionale. Una pessima pianificazione non ha a che fare con gli ingorghi ma con la sopravvivenza dei tuoi coloni. In questo modo eviterai i blackout in una città eretta in un posto privo di ossigeno. Coloni simulati in maniera individuale : Ogni pioniere è un individuo unico con problemi e punti di forza che influenzano i bisogni e il comportamento degli altri. La situazione può diventare davvero interessante se i capi scienziati diventano dipendenti dall’alcol dopo parecchie lunghe notti passate in laboratorio. Crea delle società che valorizzano la scienza sopra ogni cosa, o tenta di instaurare un’utopia tra le stelle.

: Ogni pioniere è un individuo unico con problemi e punti di forza che influenzano i bisogni e il comportamento degli altri. La situazione può diventare davvero interessante se i capi scienziati diventano dipendenti dall’alcol dopo parecchie lunghe notti passate in laboratorio. Crea delle società che valorizzano la scienza sopra ogni cosa, o tenta di instaurare un’utopia tra le stelle. L’esplorazione dei segreti di Marte : Ispirato sulle classiche opere di fantascienza di Asimov e Clarke, Surviving Mars è uno scrigno pieno di segreti. Durante ogni partita i giocatori possono imbattersi in misteri costruiti ad arte individualmente. Quelle entità fluttuanti porteranno fortuna o rovina alla tua colonia?

: Ispirato sulle classiche opere di fantascienza di Asimov e Clarke, Surviving Mars è uno scrigno pieno di segreti. Durante ogni partita i giocatori possono imbattersi in misteri costruiti ad arte individualmente. Quelle entità fluttuanti porteranno fortuna o rovina alla tua colonia? Caratteristiche pronte per il futuro : Surviving Mars include un supporto 4K nativo sia su XBOX One X che su PlayStation4 Pro.

: Surviving Mars include un supporto 4K nativo sia su XBOX One X che su PlayStation4 Pro. Modalità espansiva di supporto: I modding tools permetteranno alla community di creare un pianeta rosso personlizzato; le mod del day-one includono la missione Yogscast!

Creato da Haemimont Games, Surviving Mars, sfida i giocatori a sviluppare infrastrutture sostenibili su Marte, inviando una coraggiosa squadra di coloni e aiutando la loro popolazione a sopravvivere e prosperare. Il gioco è ora disponibile in tutto il mondo su PlayStation 4, Xbox One, Linux, MacOS e PC, con un prezzo di 39,99€. Paradox e Haemimont invitano i più coraggiosi e brillanti dell'umanità ad accettare la sfida e a realizzare i propri sogni.