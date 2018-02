Surviving Mars esce il 15 marzo, pubblicato un nuovo trailer del gioco

ha annunciato che, l'imminente gioco di strategia manageriale di Haemimont Games, verrà lanciato il 15 marzo 2018.darà ai giocatori la possibilità di pianificare, progettare e mantenere una colonia sostenibile sul pianeta rosso.

L’inizio di questa missione partirà il mese prossimo su Xbox One, PlayStation 4, PC Linux, MacOS e Windows. I pre-order inizieranno alla fine di questo mese, permettendo agli aspiranti Martians di cogliere l'occasione per essere tra i primi coloni e raccogliere i bonus in-game.

In Surviving Mars, i giocatori proveranno a colonizzare la superficie di Marte, dai primi sostentamenti alla costruzione di habitat adeguati per i coraggiosi abitanti della Terra. Ogni colono sarà vitale per la missione in quanto la colonia lotta per ottenere un punto d'appoggio dove l'ambiente è ostile e le risorse sono scarse. Ad ogni successo, tuttavia, i giocatori otterranno la capacità di espandersi ulteriormente e persino di creare una società prospera - e creare una nuova generazione che non ha mai conosciuto la Terra.

Paradox e Haemimont hanno anche rivelato diversi dettagli e caratteristiche di Surviving Mars che i giocatori troveranno quando il gioco verrà lanciato. I coloni possono osservare e scoprire tutto con immagini ad altissima definizione per le loro missioni, con il supporto 4K offerto su entrambe le console Xbox One X e PlayStation 4 Pro. Per i giocatori PC, Surviving Mars offrirà modifiche create dalla community con strumenti e supporto di modding completo, incluse le mod disponibili al momento del lancio di alcuni dei più talentuosi creatori di community di Paradox.