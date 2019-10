Surviving Mars per PC gratis su Epic Games Store dal 10 ottobre

Minit è gratis su Epic Games Store fino al 9 ottobre, nel frattempo la compagnia ha annunciato il secondo gioco gratuito del mese appena iniziato: si tratta di Surviving Mars, scaricabile a costo zero dal 10 al 17 ottobre.

Questa la sinossi ufficiale del gioco così come diffusa dagli sviluppatori:"Che piacere riaverti a casa! È giunto il momento di colonizzare il Pianeta Rosso e costruire le prime colonie umane operative su Marte! Tutto ciò di cui hai bisogno sono rifornimenti, ossigeno, decenni di allenamento, esperienza con le tempeste di sabbia e la determinazione nello scoprire lo scopo di quegli strani cubi neri che sono apparsi dal nulla. Con un po' di lavoro, questo posto sarà fantastico!

Surviving Mars è un city builder di fantascienza mirato alla colonizzazione di Marte e alla sopravvivenza. Scegli un'agenzia spaziale per ottenere risorse e finanziamenti prima di determinare la posizione per la tua colonia. Costruisci cupole e infrastrutture, ricerca nuove possibilità e utilizza i droni per sbloccare modi più elaborati per modellare ed espandere il tuo insediamento. Coltiva cibo, estrai minerali o semplicemente rilassati al bar dopo una dura giornata di lavoro. Ma soprattutto mantieni in vita i tuoi coloni. Non è un compito facile da svolgere su uno nuovo pianeta.

Ci saranno sfide da superare. Metti in atto la tua strategia e migliora le possibilità di sopravvivenza della tua colonia mentre sveli i misteri di questo mondo alieno. Ce la farai? Marte ti sta aspettando."

Surviving Mars sarà compatibile con PC e Mac, segnatevi quindi la data sul calendario e se siete interessati ricordatevi che il download gratis sarà disponibile dal prossimo 10 ottobre per una settimana.