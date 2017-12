Surviving Mars si mostra nel nuovo trailer Vita su Marte

, ha pubblicato un nuovo trailer di, il prossimo nuovo gioco di strategia manageriale della. In arrivo nella primavera del 2018 per Playstation 4, Xbox One e PC, Surviving Mars immergerà i giocatori nell’incarico di pianificare, designare e mantenere una colonia sostenibile su un altro pianeta.

Il nuovissimo video presenta uno sguardo riavvicinato alle colonie di cupole di Surviving Mars, e offre uno sguardo di come potrebbe essere la vita su Marte se gli umani iniziassero a popolare l’habitat con droni e insediamenti.

In Surviving Mars, i giocatori dovranno costruire una colonia sulla superficie di Marte, ricreando un habitat sostenibile e vivibile per i più coraggiosi coloni della terra. Ognuno di loro sarà vitale per la missione mentre la colonia lotterà per la propria sicurezza in un ambiente ostile dove le risorse sono scarse. Ad ogni costo, i giocatori dovranno riuscire ad incrementare le loro abilità per espandersi ulteriormente e istituire una società prosperosa, guidando una nuova generazione che non ha mai conosciuto la Terra.