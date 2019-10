Surviving the Aftermath: Paradox ha annunciato il seguito di Surviving Mars

Haeminmont Games e Paradox Interactive, rispettivamente sviluppatore e publisher di Surviving Mars, stanno lavorando a Surviving the Aftermath, seguito del "city-builder" gestionale ambientato su Marte. L'annuncio è stato accompagnato da un trailer di presentazione.

Al momento i dettagli su Surviving the Aftermath sono scarsi e il filmato di presentazione non fornisce informazioni utili. In ogni caso Paradox pubblicherà nuove informazioni tra un paio di settimane, in occasione del PDXCON 2019. Lo show andrà in onda il 19 ottobre alle ore 10:00 italiane sul canale Twitch del publisher. La convention si svolgerà a Berlino e i fan si aspettano di ricevere altri dettagli su Vampire: The Masquerade Bloodlines 2.

Surviving the Aftermath dovrebbe uscire nel corso dell'ultima parte del 2020 per PlayStation 4, PC (su Epic Games Store), e Xbox One. Una versione early access del gioco uscirà invece in anticipo sulla release definitiva. Nel frattempo, potete rinfrescarvi la memoria con il primo capitolo della serie, Surviving Mars, che sarà tra i titoli gratuiti dell'Epic Games Store dal 10 ottobre.