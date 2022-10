Survivor in Rainbow Monster, il controverso gioco gratis Android scala le classifiche

Esistono molti giochi originali per dispositivi mobili, ma purtroppo a volte a scalare le classifiche sono titoli che sembrerebbero "richiamare" IP più famose. Sono questioni che spesso passano un po' in sordina dal punto di vista dell'attenzione mediatica, ma quando questi giochi raccolgono milioni di download risulta difficile non parlarne.

Lo abbiamo fatto di recente approfondendo la questione Gangster Crime Mafia City, che sembra "richiamare" Grand Theft Auto: San Andreas. Chiaramente in questi casi non si sta consigliando di effettuare il download, ma il punto è mettere al corrente i giocatori della situazione (visto che i numeri fatti registrare sono importanti e che risulta possibile trovare questi titoli ai primi posti delle classifiche).

In questa "puntata", al terzo posto della classifica relativa ai giochi gratuiti del Play Store al momento in cui scriviamo c'è Survivor in Rainbow Monster, che sembrerebbe "ispirarsi" ad Among Us. D'altronde, c'è di mezzo l'utilizzo di personaggi che non sembrano nascondere troppo la loro "ispirazione". Va poi detto che il titolo sembra "ispirarsi" anche all'esperienza Roblox Rainbow Friends, che è diventata particolarmente popolare di recente. Insomma, ci risiamo: sembra proprio che si tratti di quel tipo di titolo.

Ricordiamo in ogni caso che Among Us è gratuito sul Play Store e che l'esperienza Rainbow Friends si può giocare su Roblox, dunque potreste voler scaricare queste app, anche se potrebbe magari interessarvi dare un'occhiata alle divergenze, prendendo visione di un video gameplay di Survivor in Rainbow Monster.