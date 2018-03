Annunciato in origine per Nintendo 3DS nel corso dell’E3 lo scorso anno,è in arrivo anche su Nintendo Switch!

Il puzzle game d’azione vede i giocatori intenti a divorare sushi da nastri trasportatori, abbinare piatti e poi lanciarli per sconfiggere i nemici. Gli elementi base sono semplici, ma il gameplay è notevole…e gustoso! Nella modalità multiplayer del gioco, i giocatori potranno competere in locale o online contro altri giocatori in partite avvincenti. Sushi Striker: The Way of Sushido verrà lanciato sia su Nintendo Switch che Nintendo 3DS l’8 giugno.