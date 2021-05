Suspects Villa Misteriosa è come Among Us? Somiglianze e differenze

Suspects Villa Misteriosa, pur essendo stato rilasciato sui negozi digitali dei dispositivi Android e iOS solamente da pochi giorni, è già riuscito a conquistarsi lo scettro di nuovo fenomeno del panorama dei titoli multigiocatore mobile, sfruttando una struttura simile a quella che ha reso famoso Among Us.

Suspects Villa Misteriosa è infatti un prodotto che fin dalle prime fasi di gioco dimostra una continuità pressoché totale con l'idea di fondo che regge l'intera struttura di gioco dello stesso Among Us, riproponendone fedelmente tutti i principali punti di forza e cercando di limarne invece le imperfezioni e i difetti più evidenti, in modo da tentare di affermarsi come il "nuovo Among Us". Ma quali sono nel dettaglio i punti di contatto e le differenze fra i due titoli?

Somiglianze

La prima cosa che salta all'occhio dei giocatori di Suspects Villa Misteriosa è sicuramente la sua struttura di gioco del tutto simile al suo più famoso predecessore, la quale prevede partite multigiocatore online in cui una squadra di assassini e una squadra di civili dovranno sfidarsi all'interno di alcune mappe per raggiungere ciascuna i propri obiettivi per vincere la partita. In particolare, esattamente come in Among Us, gli ospiti della villa dovranno tentare di portare a termine una serie di cosiddetti task per vincere, mente l'obiettivo degli assassini sarà quello di uccidere tutti i civili e sabotare i loro progressi. La fazione che riuscirà per prima a completare i propri obiettivi entro la fine della partita verrà dichiarata vincitrice. Inoltre, anche la fase di discussione e votazione per decidere dell'eventuale eliminazione di alcuni giocatori si svolge esattamente come in Among Us, con una riunione tra tutti i partecipanti che può essere indetta dopo aver scoperto il cadavere di una vittima: durante questi momenti diventano fondamentali l'uso della chat testuale e soprattutto vocale, in modo da poter coordinare gli sforzi dei giocatori.

Differenze

Nonostante una struttura di base praticamente identica, Suspects Villa Misteriosa mostra anche alcune differenze con Among Us, a partire dalla presenza di alcuni ruoli extra, come quello del Detective: quest'ultimo ad esempio, pur appartenendo di fatto alla fazione degli ospiti della villa, oltre a poter contribuire al completamento dei task potrà svolgere alcune indagini per provare a scoprire l'identità degli assassini. L'altra grande differenza si basa sul sistema di matchmaking di Suspects Villa Misteriosa: a differenza dell'altro esponente del genere, in questo caso completando e vincendo le partite otterrete una certa quantità di Punti QI (mentre ne perderete perdendo), i quali si accumuleranno permettendovi di scalare i tre livelli che indicano la vostra esperienza nel gioco, ovvero Principiante, Intermedio e Avanzato. Il sistema di matchmaking quindi provvederà ad accoppiarvi con giocatori del vostro stesso livello di esperienza, in modo tale da bilanciare meglio le partite.

Nel caso in cui vogliate provare anche voi il nuovo fenomeno multigiocatore vi rimandiamo al link per scaricare gratis Suspects Villa Misteriosa.