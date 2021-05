Suspects Villa Misteriosa è il nuovo Among Us? Link per il download gratis

Suspects Villa Misteriosa sembra essere il videogioco del momento su smartphone e tablet, definito da più parti come "un Among Us con dei teneri animaletti" il gioco ha riscosso un buon successo debuttando al primo posto delle classifiche di App Store e Google Play.

Qual è lo scopo di Suspects Villa Misteriosa? "Gioca online con altri 9 giocatori in carne e ossa mentre cerchi di risolvere il misterioso omicidio. Completa i compiti investigativi per riuscire a scoprire l'identità degli assassini. Ma fai attenzione, non sarà un compito facile: gli assassini si nascondono tra i membri del gruppo e non si fermeranno davanti a nulla per mandare a monte l'indagine!"

Tra i buffi protagonisti di questo gioco di strategia misteriosa troviamo il leone Duke, il coccodrillo Donna, il coniglietto Skippy, il topino Louie e il gattino Jade, già diventati molto popolari tra i giovanissimi. Suspects Villa Misteriosa supporta la chat vocale, i giocatori dovranno discutere in diretta con gli altri indiziati per cercare di trovare un colpevole, ma fate attenzione perchè ognuno dei presenti nella villa è un potenziale sospetto e farà di tutto per nascondere indizi di una possibile colpevolezza.

Potete scaricare Suspects Villa Misteriosa da Google Play e App Store, il gioco è gratis con supporto opzionale per microtransazioni e acquisti in-app.