Suspects Villa Misteriosa: alla scoperta del nuovo fenomeno sulle orme di Among Us

Partiamo alla scoperta di Suspects Villa Misteriosa, il nuovo fenomeno di Wildlife Studios sulle orme di Among Us che sta diventando sempre più popolare su smarthpone e tablet, tanto da segnare un debutto al primo posto nelle classifiche delle app videoludiche più scaricate su App Store e Google Play.

Dietro all'apparente "ingenuità" del comparto grafico di Suspects Villa Misteriosa si cela un impianto ludico davvero stratificato, con diverse attività da svolgere e compiti investigativi che si fanno sempre più avvincenti mentre si è impegnati nella strenua ricerca dell'assassino.

Proprio come negli scenari che fanno da sfondo alle investigazioni multiplayer dei giocatori di Among Us, anche nella Villa Misteriosa gli utenti devono riuscire a rintracciare gli assassini che si nascondono tra i membri del gruppo.

Grazie anche al supporto della chat vocale, nel titolo è possibile discutere in tempo reale con gli altri indiziati e imbastire indagini sempre più circostanziate per sperare di trovare il colpevole: quest'ultimo, dal canto suo, avrà a disposizione tutta una serie di strumenti per sviare le indagini e nascondere gli indizi di colpevolezza.

Se volete saperne di più su questo progetto, vi invitiamo a leggere il nostro speciale su Suspects Villa Misteriosa a firma di Giovanni Panzano, con tutte le informazioni sull'esperienza offerta dal titolo e sui motivi che lo stanno portando a diventare sempre più celebre tra i patiti del genere su smartphone e tablet.