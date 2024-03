Suyu: chiude l'emulatore di Switch, il titolare del copyright reclama i propri diritti

Dopo la chiusura dell'emulatore Yuzu a seguito di una lettera ricevuta dai legali di Nintendo, anche l'emulatore Suyu, nato proprio come erede spirituale di Yuzu, chiude i battenti dopo una carriera durata solamente pochi giorni.

A fine febbraio Nintendo denuncia gli autori di Yuzu per violazione di copyright e il team decide di chiudere il progetto. Pochi giorni dopo nasce Suyu, altro emulatore di Nintendo Switch che vorrebbe proseguire il cammino iniziato proprio da Yuzu.

Sul sito GitLab viene ospitato un eseguibile di Suyu ma il client è stato rimosso nelle scorse ore dopo che il titolare del copyright ha agito per far valore i propri diritti. Il nome Nintendo non viene mai citato espressamente ma parla genericamente di "copyright holder", come risultato dunque il progetto Suyu è stato chiuso e con lui anche tutti gli account ed i profili social legati all'emulatore.

Suyu utilizzava parte del codice sorgente di Yuzu, il team di sviluppo ha sempre espresso parere negativo nei confronti della pirateria descrivendo Suyu come un client per far girare copie di backup dei giochi Switch. Evidentemente però il titolare del copyright non è d'accordo e dunque finisce così la carriera di Suyu, al momento non ci siano strascichi legali per gli autori, che hanno chiuso il progetto non appena ricevuta la lettera di violazione dei diritti d'autore.

Like a Dragon: Infinite Wealth è uno dei più venduti oggi su