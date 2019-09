La sveglia ufficiale PlayStation con design stile PS1 arriva a ottobre in Italia

Bigben Interactive presenta due nuovi prodotti su licenza ufficiale PlayStation dedicati ai giocatori nostalgici. Hai mai desiderato svegliarti la tua console preferita proprio accanto a te? Assicurati di iniziare la giornata con il piede giusto con una sveglia che riprende il design di PS1!

Progettata appositamente per soddisfare i fan di lunga data di PlayStation, questa sveglia ti riporterà indietro di 25 anni. Inoltre, la sveglia PS1AC include un effetto extra che ti consente di illuminare il soffitto con il logo PS o i quattro simboli PlayStation. Per passare da un design all’altro sarà sufficiente cambiare le cartuccie incluse nella confezione.

La sveglia PS1AC sarà disponibile in ottobre al prezzo di vendita consigliato di 49.90 euro, e pre-ordinandola entro il 13 ottobre si otterrà una card PSN dal valore di 10 euro per gli acquisti online. Per dare alla tua stanza da gaming la giusta quantità di luce durante le sessioni di gioco, Bigben ha progettato l'accessorio perfetto.

Con il cubo luminoso ispirato a PlayStation e con il suo altoparlante Bluetooth, puoi goderti la tua musica preferita in modalità wireless. Numerosi effetti luminosi e 9 colori diversi sono completamente personalizzabili direttamente dal telecomando incluso. Il cubo PS200 di Bigben è inoltre dotato di una porta per lettore USB e un AUX-IN da 3,5 mm. L'altoparlante wireless Bigben PS200 sarà disponibile in settembre al prezzo di vendita consigliato di 69,90 euro.