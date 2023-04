Si svela il set del GCC Pokémon dedicato a Kanto: ecco le prime carte!

Il set giapponese Pokémon Card 151, che comprende i primi 151 Pokémon della regione di Kanto, arriverà sugli scaffali dei Pokémon Center nipponici il 16 giugno. A poco più di un mese di distanza dall'uscita dell'espansione, finalmente scopriamo le prime carte dedicate al revival di Kanto nel Gioco di Carte Collezionabili Pokémon.

Potete trovare tutte le immagini delle carte finora rilasciate - 19 in totale - nella galleria in calce a questa notizia. Tra le prime carte svelate abbiamo ovviamente i tre starter di Kanto, Bulbasaur, Charmander e Squirtle, insieme alle loro evoluzioni Ivysaur, Charmeleon e Wartortle e ai tre stadi finali Venusaur, Charizard e Blastoise, tutti in versione EX.



L'unica altre linea evolutiva completa ad essere stata finora rivelata è quella di Kadabra, che mostra il ritorno di Kadabra nel GCC Pokémon dopo più di vent'anni di assenza, a causa di una controversia tra The Pokémon Company e Uri Geller, noto prestigiatore televisivo di origini anglo-israeliane. Dopo aver ricevuto il benestare di Geller, a cui Kadabra sembra essere vagamente ispirato, il mostriciattolo tornerà proprio nel set Pokémon Card 151, in una bellissima versione che mostra i suoi poteri psichici. Dalle carte appena rivelate, poi, scopriamo che Alakazam riceverà una versione EX esclusiva.



Gli altri due Pokémon che possiamo ammirare sono infine Pikachu e Mew in versione EX, altre due mascotte della prima generazione del GCC Pokémon. Da un poster della cardlist completa dell'espansione, che trovate sempre in calce a questa news, insieme ai rumor delle ultime settimane, sappiamo anche che quest'ultima conterrà tutti i 151 Pokémon di Kanto, tra cui alcuni in versione EX: questi ultimi, oltre ai già citati Venusaur, Charizard, Blastoise, Alakazam e Mew, comprenderanno anche Arbok, Ninetales, Wigglytuff, Golem, Kangaskhan, Jynx e Zapdos.



In totale, comunque, il set comprenderà 165 carte diverse, in virtù dell'inclusione di 15 carte Allenatore: tra queste ultime, abbiamo Carisma di Giovanni, Ospitalità di Erika e Avanzi, insieme alle nuove carte Snatch Arm e Safety Goggles.