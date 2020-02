Svelata la box-art di The Wonderful 101 Remastered, al via i preordini in USA

A pochi giorni dall'annuncio della data d'uscita di The Wonderful 101 Remastered, la divisione statunitense di GameStop ha ufficialmente aperto i preordini del gioco, che verrà venduto al prezzo di 39,99 dollari (da noi il prezzo consigliato dovrebbe essere 44,99 euro).

In questo modo, abbiamo anche avuto modo di vedere la box-art ufficiale, che a quanto pare non è molto diversa da quella presentata sulla pagina della campagna Kickstarter di The Wonderful 101 Remastered. Da quest'ultima differisce solamente per la valutazione dell'ESRB in basso a sinistra e per il logo di Platinum Games nell'angolo inferiore destro, mentre l'artwork è il medesimo. Potete visionarla in calce a questa notizia, come vi sembra?

The Wonderful 101 Remastered, ricordiamo, verrà lanciato su Nintendo Switch, PC e PlayStation 4 il prossimo 22 maggio. Da quando è stata lanciata la campagna, sono stati raccolti 1,67 milioni di euro, più che sufficienti a permette lo sviluppo di contenuti aggiuntivi come un'avventura 2D a scorrimento chiamata Luka's First Mission e la colonna sonora remixata. A sei giorni dalla chiusura, sono ancora stati raggiunti gli obiettivi per la seconda missione di Luka e le registrazioni orchestrali.