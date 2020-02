Svelata la line-up di EVO 2020: c'è anche un torneo celebrativo su Dreamcast

È stata appena svelata la lineup della Evolution Championship Series 2020, meglio conosciuta con l'acronimo di EVO, la manifestazione più importante dedicata al mondo dei picchiaduro. L'edizione di quest'anno si terrà dal 31 Luglio al 2 Agosto a Mandalay Bay, a Las Vegas.

I giochi che parteciperanno sono:

Dragon Ball FighterZ (PS4)

Granblue Fantasy: Versus (PS4)

Samurai Shodown (PS4)

Soulcalibur VI (PS4)

Street Fighter V: Champion Edition (PS4)

Super Smash Bros. Ultimate (Switch)

Tekken 7 (PS4)

Under Night In-Birth Exe:Late[cl-r] (PS4)

Tutti nomi noti insomma nel panorama dei picchiaduro, uno su tutti l'esclusiva Nintendo Super Smash Bros. Ultimate, che continua a registrare numeri straordinari. Sul nostro sito, per approfondire, trovate la recensione di Super Smash Bros. Ultimate.

C'è però una speciale novità per quest'edizione 2020, e cioè la presenza di un torneo a inviti per la versione Dreamcast (a proposito, avete letto il nostro speciale per i vent'anni del Dreamcast?) di Marvel Vs Capcom 2, chiamato "20urnament of Champions", per celebrare il ventesimo anniversario del gioco. Un totale di otto giocatori, inclusi i quattro campioni dei tornei EVO di Marvel Vs Capcom 2 degli anni passati.

In cima alla news potete trovare anche il video di presentazione di EVO 2020.