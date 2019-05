Svelata la lineup di EA Play 2019, presenti FIFA 20 e Star Wars Jedi Fallen Order

Si avvicina sempre più il momento dell'E3 2019 di Los Angeles, e tra i protagonisti principali che torneranno a far sognare i giocatori con sorprese e nuovi annunci ci sarà anche Electronic Arts che, come ormai ci ha abituati da alcuni anni a questa parte, parteciperà con il suo personalissimo EA Play. b

La compagnia statunitense ha dunque rivelato la schedule e la lineup dei titoli che porterà in fiera durante il suo show, in programma l'8 giugno (il giorno successivo sarà interamente dedicato alle prove dei giochi in loco). Il livestream - non si tratterà infatti di una conferenza vera e propria - sarà arricchito dal contributo di celebrità del mondo del gaming tra cui Kinda Funny Games' Greg Miller, What's Good Games' Andrea Rene, e Alex "Goldenboy" Mendez, e inizierà con il titolo più atteso: Star Wars Jedi Fallen Order, il nuovo action-adventure sviluppato da Respawn Entertainment. Di seguito, trovate la schedule integrale:

Countdown to EA PLAY7

Star Wars Jedi: Fallen Order - Hosted by Greg MIller and Andrea Rene

Apex Legends - Hosted by Alex "Goldenboy" Mendez

Battlefield V - Hosted by Julia Hardy and Adam Freeman (EA)

FIFA 20 - Hosted by Alex "Goldenboy" Mendez

Madden NFL 20 - Hosted by Adam Rank

The Sims 4 - Hosted by Andrea Rene

Se Fallen Order è sicuramente il gioco entrato nel mirino degli amanti del single player, FIFA 20, di cui è già stata confermata la prova gratuita con EA Access, è il titolo che più attendono gli amanti dei simulatori sportivi. Sono inoltre attesi importanti aggiornamenti riguardanti Battlefield V, e soprattutto Anthem, finalmente aggiornatosi oggi dopo un intero mese di silenzio da parte di BioWare. E voi cosa vi aspettate dall'EA Play 2019?