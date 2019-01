Svelata la mossa speciale del prossimo Community Day Pokemon GO

Il 12 gennaio si terrà il primo Community Day 2019 di Pokemon GO incentrato su Totodile, per l'occasione è stata svelata anche la Mossa Speciale dell'evento dedicato ad uno degli Starter di seconda generazione.

Niantic ha confermato che per l'occasione la Mossa Speciale del primo Community Day del 2019 sarà Idrocannone, attacco già presente anche nel Community Day di Squirtle dello scorso anno e composto da due barre 90 punti. L'evento dedicato a Totodile si terrà sabato 12 gennaio dalle 12:00 alle 14:00, ora italiana, si tratta dunque di una bella occasione per tornare nel mondo di Pokemon GO.

Gli sviluppatori hanno anche svelato le nuove Zone Safari di gennaio, protagoniste di uno speciale evento che si terrà in Brasile dal 25 al 27 gennaio 2019. Per l'anno appena iniziato, Niantic Labs ha promesso numerosi aggiornamenti, eventi e contenuti extra per Pokemon GO, restiamo quindi in attesa di maggiori dettagli sul futuro del gioco.