Svelata la nuova Mappa "The Harbor": disponibile in For Honor dal 31 gennaio!

For Honor si appresta ad ospitare alcuni aggiornamenti. A partire dal prossimo giovedì 31 gennaio sarà infatti attiva la Stagione 1 dell'Anno 3 del Titolo di Casa Ubisoft.

Tra le novità annunciate dalla Software House per questa nuova fase, troviamo l'introduzione in For Honor di una nuova mappa. Denominata "The Harbor", la nuova mappa sarà disponibile nel Titolo a partire dal 31 gennaio stesso, in concomitanza col lancio della nuova Stagione. Protagonista della nuova ambientazione è una città portuale, la cui collocazione la rende una location dall'elevata rilevanza strategica. Per fornire un quadro più dettagliato di "The Harbor", Ubisoft ha pubblicato un video interamente dedicato alla mappa di Gioco. Come di consueto, potete visualizzarlo direttamente in apertura a questa news. Cosa ve ne pare?



Ne approfittiamo per ricordare ai Lettori che "The Harbor" non sarà l'unica novità introdotta in For Honor in occasione del lancio dell'Anno del Messaggero. A partire dal 31 gennaio sarà infatti disponibile all'interno del Titolo Ubisoft anche un nuovo Eroe. Quest'ultimo, presentato dall'Account Twitter ufficiale del Gioco come un "Eroe Oscuro", risponde al nome di Vortiger ed è stato presentato al pubblico tramite un Trailer dedicato, all'interno del quale esordiva armato di una spada lunga e di un imponente scudo ad aquilone.