Svelata la ricca Collector's Edition di Devil May Cry 5

Sui listini di Amazon.com è apparsa la Collector's Edition di Devil May Cry 5, una versione da collezione molto ricca che viene proposta al prezzo di 120 dollari. Vediamo i contenuti e i bonus inclusi nella confezione.

Di seguito elenchiamo i contenuti inclusi nella Collector's Edition di Devil May Cry 5 per PS4 e Xbox One:

Scatola premium

Una copia del gioco

Replica del motorhome di Devil May Cry

Artbook e appunti del banco di lavoro di Nico

Spilletta da collezione

Stampa esclusiva su tessuto 30 cm x 43 cm

Adesivo in rilievo "I Love Osaka"

In calce alla notizia trovate un'immagine della Collector's Edition, dove potete dare un'occhiata ai vari oggetti bonus inclusi nella confezione. Al momento non sappiamo se questa edizione del gioco arriverà anche in Europa, oppure se verrà commercializzata solo in Nord America. Per saperne di più a tal proposito, non rimane che attendere ulteriori dettagli da Capcom.

Cosa ne pensate della Collector's Edition di Devil May Cry 5? Sicuramente si tratta di un'edizione molto più economica rispetto alla Ultra Limited Edition, disponibile in esclusiva sull'eShop di Capcom alla "modica" cifra di 4.500 euro...

Ricordiamo che il nuovo action game di Capcom è previsto in uscita l'8 marzo 2019 su PlayStation 4, Xbox One e PC. Vi lasciamo con la nostra Anteprima di Devil May Cry 5.