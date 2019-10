Svelata le dimensione del download di Pokémon Spada e Scudo su Switch

Manca ancora un mese al lancio di Pokémon Spada e Scudo, ma a quanto pare l'ottimizzazione dei file di gioco si trova già in una fase molto avanzata, al punto che i ragazzi di Game Freak hanno già potuto sbilanciarsi da conoscere già le dimensioni finali della coppia di giochi.

Un giocatore giapponese è riuscito ad entrare in possesso di una card per il download di Pokémon Spada e ha scoperto che il titolo necessiterà di circa 10,3 GB liberi (presumibilmente anche Scudo). L'utente in questione ha pubblicato una prova fotografica, che potete trovare in calce a questa notizia, facendo anche notare che è davvero insolito trovare in giro una download card con così tanto anticipo sull'uscita. Evidentemente, la coppia di titoli si trova molto vicina alla fase gold.

Spada e Scudo rappresentano quindi i giochi dei Pokémon più grandi di sempre. Pokémon Let's Go, che pure è uscito su Nintendo Switch, non supera i 4,55 GB. Piuttosto lontano, in ogni caso, il record detenuto da The Legend of Zelda: Breath of the Wild, che con i suoi 14,4 GB è il gioco per la console ibrida più pesante in assoluto.

Pokémon Spada e Scudo verranno lanciati in esclusiva su Nintendo Switch il prossimo 15 novembre. Qualche giorno fa abbiamo avuto modo di fare un giro nella prima città di Galar, mentre ieri il direttore artistico James Turner ci ha spiegato come nasce un Pokémon.