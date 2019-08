Svelate le prime dieci Missioni di Fortnite Stagione 10

Con Fortnite Stagione 10 e relativo Pass della Battaglia X debuttano nel Battle Royale di Epic anche le Missioni, nuovi obiettivi esclusivi per i possessori del Battle Pass e non disponibili dunque per tutti, a differenza di quanto accade con le Sfide della Settimana.

"Novità di questa stagione: le missioni. Ottieni ricompense completando una serie di obiettivi a tema che ti manderanno all'avventura per tutta l'isola. Le missioni sono una serie di obiettivi a tema che forniscono ricompense. Completando questi obiettivi, otterrai Stelle della battaglia, PE e oggetti estetici esclusivi."

A svelare le prime dieci Missioni di Fortnite Stagione 10 è il leaker Lucas7yoshi, che le ha condivise sul suo profilo Twitter. Al momento non ci sono purtroppo nomi e descrizioni nella nostra lingua, le Missioni di Fortnite dovrebbero iniziare ufficialmente oggi pomeriggio alle 15:00, insieme alle Sfide della Settimana 1, non ancora trapelate.

Il nuovo aggiornamento 10.0 è ora disponibile per il download, per saperne di più vi rimandiamo alle novità di Fortnite Stagione 10 con tutte le modifiche apportate a Battaglia Reale, Salva il Mondo e Modalità Creativa.