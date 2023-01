Svelate tutte le squadre che parteciperanno alla Baolo Championship Series 2023

Giornata di grandi novità per i fan italiani di League of Legends: se da una parte abbiamo saputo che Terenas non sarà caster ufficiale nel 2023 per i maggiori eventi internazionali del MOBA firmato Riot Games, dall’altra siamo venuti a conoscenza dei team della Baolo Championship Series.

La nuova edizione del torneo organizzato da Paolocannone, che coprirà l’intera competizione sul suo canale ufficiale assieme a tutti gli streamer coinvolti, si terrà a breve. Dopo la fase di draft ufficiale, queste sono le squadre che parteciperanno alla BCS:

Paolocannone : Kyrenis, Balotelli777, Minuts, Creon, Paolocannone

: Kyrenis, Balotelli777, Minuts, Creon, Paolocannone Fazz : Fazz, Malgax, Jumpi Allen, Kasumisen, Nanni

: Fazz, Malgax, Jumpi Allen, Kasumisen, Nanni Apecarro : Skar, Pow3r, La Vica, Spawn, Apecarro

: Skar, Pow3r, La Vica, Spawn, Apecarro Darkchri : Forsakenchina, MatteoHS, Ian91, Lunarys, Darkchri

: Forsakenchina, MatteoHS, Ian91, Lunarys, Darkchri Counter : Midna, Lazuriel, Cuginorap, Counter, Allerendys

: Midna, Lazuriel, Cuginorap, Counter, Allerendys Alienballien : Canelupo, Chuckissimo, Alienballien, Ceresio1995, Monaschon

: Canelupo, Chuckissimo, Alienballien, Ceresio1995, Monaschon Deidara : Deidara, Shiroriboh, Fierik, Kamisara, Angelofkou

: Deidara, Shiroriboh, Fierik, Kamisara, Angelofkou Sparapaw : The Game, Sparapaw, CCRizzi, Alicesauro, Greta Rei

: The Game, Sparapaw, CCRizzi, Alicesauro, Greta Rei Terenas: Terenas, Luque, MiChiamoJennifer, Urgod, Gemello

Cambia però il format della Baolo Championship Series: l’edizione 2023 vedrà la suddivisione delle squadre in due gironi da cinque team, con le ultime due classificate che si sfideranno poi per restare a galla. Dopodiché, le vincitrici sfideranno le prime classificate del gruppo opposto ai quarti di finale. Dopo il match di eliminazione BO1, le partite saranno tutte alla meglio di tre, fino alla finale che si giocherà dal vivo in LAN in una serie alla meglio di cinque.