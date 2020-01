Svelati con un trailer i contenuti della Stagione 1 di Zombie Army 4 Dead War

L'uscita di Zombie Army 4 Dead War si avvicina sempre più, e Rebellion ne ha approfittato per pubblicare un nuovo trailer che mostra alcuni dei contenuti in arrivo, subito dopo il lancio del gioco, con la Season 1.

Il trailer offre un assaggio della nuova mini-campagna intitolata Hell Cut, che comprenderà tre nuove missioni affrontabili da un massimo di quattro giocatori. La Stagione 1 includerà anche nuovi pacchetti personaggio, bundle con armi, pacchetti con skin per armi e nuovi costumi per i personaggi.

Il Season Pass 1 consentirà l'accesso all'intera Season 1:

3 livelli aggiuntivi: affronta nuove terrificanti missioni della campagna per 1-4 giocatori;

4 pacchetti personaggio: nuovi personaggi giocabili utilizzabili in qualsiasi modalità;

9 pacchetti arma: pacchetti arma comprendenti nuove armi, amuleti, skin e molto altro ancora;

5 pacchetti skin arma: personalizza le tue armi con diversi effetti: dalla carta da pacchi alla lava bollente;

4 pacchetti completo per personaggio: fai indossare nuovi costumi e cappelli ai tuoi personaggi.

Rebellion ha anche promesso di pubblicare nuove mappe per la Modalità Orda in via totalmente gratuita.

I giocatori interessati possono effettuare il preordine della Super Deluxe Edition, che include il gioco base e il Season Pass 1 in un unico pacchetto a 79,99 euro. Zombie Army 4: Dead War sarà disponibile il 4 febbraio per PS4, Xbox One e PC.