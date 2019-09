Svelati i dati di vendita, suddivisi per paese, di PS4, Xbox One e Nintendo Switch

Il noto analista Daniel Ahmad ha condiviso un interessante report del CESA (Computer Entertainment Supplier's Association) con i dati di vendita di PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e altre console suddivisi per paese.

Nell'analisi di cui stiamo per parlarvi sono inclusi dati provenienti da differenti compagnia di analisi, tra cui NPD, GfK e Media Create, aggiornati alla fine del 2018. Ci teniamo tuttavia a precisare che alcuni valori sono stimati, e pur rappresentando dei validi indicatori dello stato delle vendite, potrebbero non corrispondere perfettamente ai dati reali.

Dai grafici condivisi, scopriamo ad esempio che negli Stati Uniti d'America ci sono 28,2 milioni di PlayStation 4, 24,48 milioni di Xbox One, 10,5 milioni di Nintendo Switch, 5,51 milioni di Nintendo Wii U, circa 22,5 milioni di Nintendo 3DS e 2,44 milioni di PS Vita. Gli USA rappresentano il mercato più grande per tutte le console, ad eccezione di Nintendo 3DS e PlayStation Vita che invece dominano in Giappone: l'amore per il gaming in mobilità dei giocatori nipponici, dopotutto, è cosa nota. In Italia sono invece state vendute 2,97 milioni di PS4, 540 mila Xbox One, 420 mila Nintendo Switch, 130 mila Nintendo Wii U, circa 1,5 milioni di Nintendo 3DS e 290 mila PlayStation Vita.

Nella galleria in calce alla notizia trovate i grafici relativi a tutte le console sopramenzionate, con i risultati conseguiti anche in altri paese come Giappone, Regno Unito, Francia, Germania e via discorrendo.