Svelati i giochi più venduti in Giappone a settembre: MHW Iceborne vince a mani basse

Da quando Media Create ha deciso di non rendere più pubblici i suoi dati di vendita, Famitsu è diventato il nostro punto di riferimento per le analisi del mercato nipponico. Il celebre magazine ha appena pubblicato la classifica dei giochi più venduti nel corso del mese di settembre 2019, guidata prevedibilmente da Monster Hunter World Iceborne.

L'espansione dell'hunting game di Capcom ha conquistato sia la prima che la seconda posizione, dal momento che è stata commercializzata in due differenti versioni: singolarmente (arrivata anche nei negozi fisici con un codice download) e nella Master Edition, comprendente anche il gioco base. Assieme hanno totalizzato ben 1,47 milioni di copie vendute, di cui oltre un milione in formato digitale. Sul gradino più basso del podio figura Dragon Quest XI S per Nintendo Switch, che si è fatto attendere più del previsto, fortunatamente senza tradire le aspettative. The Legend of Zelda: Link's Awakening e eFootball PES 2020 chiudono la cinquina di testa. Per le rimanenti posizioni e i dati di vendita precisi vi invitiamo a consultare la seguente classifica:

1. [PS4] Monster Hunter World: Iceborne – 717,057 (65,295 fisiche, 651,762 digitali)

2. [PS4] Monster Hunter World: Iceborne – Master Edition – 714,950 (346,239 fisiche, 368,711 digitali)

3. [NSW] Dragon Quest XI S – 380,450 (303,204 fisiche, 77,246 digitali)

4. [NSW] The Legend of Zelda: Link’s Awakening – 223,119 (187,150 fisiche, 35,969 digitali)

5. [PS4] eFootball PES 2020 – 125,608 (86,822 fisiche, 38,786 digitali)

6. [NSW] Super Mario Maker 2 – 93,292 (85,024 fisiche, 8,268 digitali)

7. [PS4] Borderlands 3 – 91,538 (52,079 fisiche, 39,459 digitali)

8. [PS4] Code Vein – 83,232 (60,843 fisiche, 22,389 digitali)

9. [PS4] Atelier Ryza – 72,767 (53,428 fisiche, 19,339 digitali)

10. [NSW] Astral Chain – 70,612 (48,548 fisiche, 22,064 digitali)

11. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate – 69,046 (57,561 fisiche, 11,485 digitali)

12. [PS4] FIFA 20 – 66,597 (43,751 fisiche, 22,846 digitali)

13. [PS4] Final Fantasy VIII Remastered – 64,396 (N/A fisiche, 64,396 digitali)

14. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe – 61,050 (49,742 fisiche, 11,308 digitali)

15. [PS4] Ys IX: Monstrum Nox – 60,115 (45,378 fisiche, 14,737 digitali)

16. [NSW] Minecraft – 59,768 (48,071 fisiche, 11,697 digitali)

17. [NSW] Daemon X Machina – 57,317 (40,155 fisiche, 17,162 digitali)

18. [PS4] Azur Lane: Crosswave – 54,189 (41,024 fisiche, 13,165 digitali)

19. [NSW] Fishing Spirits Nintendo Switch Version – 48,542 (46,327 fisiche, 2,215 digitali)

20. [NSW] Atelier Ryza – 40,506 (25,538 fisiche, 14,968 digitali)

E voi, che gioco avete acquistato a settembre? Fatecelo sapere nei commenti!